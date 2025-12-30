Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

Бернли
22:30
НьюкаслНе начат
Ноттингем Форест
22:30
ЭвертонНе начат
Челси
22:30
БорнмутНе начат
Вест Хэм
22:30
БрайтонНе начат
Манчестер Юнайтед
23:15
ВулверхэмптонНе начат
Арсенал
23:15
Астон ВиллаНе начат

Экс-игрок "Спартака" Кутепов назвал Карседо "темной лошадкой"

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался о возможном назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
Фото: Starsportsphoto
В 2012 году Карседо работал в "Спартаке" ассистентом главного тренера Унаи Эмери.

"Карседо спокойный и очень уравновешенный. Он дополнял эмоционального и активного Эмери. Карседо — серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, где анализирует соперников, изучает сильные стороны команды, продумывая план. Это человек с очень твердым характером и крепким внутренним стержнем", — сказал Кутепов в беседе с "Матч ТВ".

С 2023 года Хуан Карседо тренирует кипрский "Пафос", который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок страны.

11 ноября пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович и с тех пор исполняющим обязанности наставника команды является Вадим Романов.

