В 2012 году Карседо работал в "Спартаке" ассистентом главного тренера Унаи Эмери.
"Карседо спокойный и очень уравновешенный. Он дополнял эмоционального и активного Эмери. Карседо — серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, где анализирует соперников, изучает сильные стороны команды, продумывая план. Это человек с очень твердым характером и крепким внутренним стержнем", — сказал Кутепов в беседе с "Матч ТВ".
С 2023 года Хуан Карседо тренирует кипрский "Пафос", который под его руководством выиграл чемпионат и Кубок страны.
11 ноября пост главного тренера "Спартака" покинул серб Деян Станкович и с тех пор исполняющим обязанности наставника команды является Вадим Романов.
Экс-игрок "Спартака" Кутепов назвал Карседо "темной лошадкой"
Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался о возможном назначении испанца Хуана Карлоса Карседо главным тренером красно-белых.
