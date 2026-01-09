Мостовой отреагировал на слова Талалаева о желании стать чемпионом с "Балтикой"

Заявление главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева о чемпионских амбициях команды не осталось без внимания футбольной общественности.
Фото: ФК "Балтика"
Своё мнение по этому поводу высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Экс-футболист скептически оценил перспективы калининградского клуба в борьбе за золото, подчеркнув, что на данный момент не видит предпосылок для такого результата.

- Пока не вижу, за счёт чего "Балтика" может быть первой. Они должны получать удовольствие от игры. "Зенит", "Краснодар", ЦСКА, "Локомотив" не надо забывать, - цитирует Мостового Metaratings.

Также Александр Мостовой отметил, что текущее положение "Балтики" в турнирной таблице отражает её реальные возможности на данный момент.

На сегодняшний день команда Андрея Талалаева занимает пятое место в чемпионате России.

