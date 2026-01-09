Бразилец, напомним, близок к переходу в "Крузейро". За петербургскую команду футболист выступал всего полгода.
- В "Зенит" он приехал в ранге звезды для нашего чемпионата, но у него не заладилось. Из-за чего? Сложно сказать. Что-то пошло не так. Хотя игрок очень-очень приличный, - передаёт слова Кечинова "Чемпионат".
Также Кечинов отметил, что негативно относится к ситуациям, когда футболист отказывается выходить на поле, назвав подобное поведение непрофессиональным.
"Зенит" проведёт первый официальный матч после зимней паузы 27 февраля - против "Балтики" в рамках Премьер-лиги. На данный момент петербуржцы занимают второе место в чемпионате России, отставая на один балл от идущего на первой строчке "Краснодара".
Экс-игрок "Спартака" прокомментировал неудачный период Жерсона в РПЛ
Фото: ФК "Зенит"