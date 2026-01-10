"Краснодар" приостановил переговоры по Боселли — источник

Как сообщил "Чемпионату" источник, знакомый с ситуацией, на данный момент клуб поставил переговоры по трансферу уругвайца на паузу.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Боселли переходит в "Краснодар", а форвард "быков" Александр Кокшаров — в нижегородский клуб.
В первой части сезона 2025/2026 Хуан Боселли провел за "Пари НН" 20 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 10 мячей. Контракт футболиста с нижегородцами рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.
Чемпион России "Краснодар" все еще намерен подписать этой зимой нападающего "Пари НН" Хуана Боселли.
