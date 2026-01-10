В августе 2025 года Гайч перешел из ЦСКА в "Крылья Советов" на правах аренды. СМИ сообщают, что в услугах Адольфо заинтересован аргентинский "Эстудиантес".
"Я не собираюсь комментировать какие-то слухи", — отметил Каро в беседе с "Евро-Футбол.Ру".
Адольфо Гайч провел за "Крылья Советов" 6 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с ЦСКА, как и аренда в "Крылья Советов", рассчитан до 30 июня 2026 года.
Агент Гайча прокомментировал слухи об уходе футболиста из "Крыльев Советов"
Пабло Каро, агент аргентинского нападающего Адольфо Гайча, высказался о будущем футболиста.
Фото: ФК "Крылья Советов"