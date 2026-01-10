"Ахмат" подписал футболиста "Балтики"

Пресс-служба грозненского "Ахмата" сообщила о переходе в команду полузащитника "Балтики" Сергея Пряхина.

Фото: ФК "Ахмат"

Игрок присоединится к "Ахмату" на сборах в Турции. Контракт Пряхина с грозненцами рассчитан до 30 июня 2029 года. По сведениям Transfermarkt, сумма трансфера Пряхина составила 800 тыс. евро.



В первой части сезона 2025/2026 Пряхин провел за "Балтику" 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.



После 18 туров "Балтика" с 35 очками располагается на 5-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, "Ахмат" с 22 баллами занимает 8-ю строчку.

