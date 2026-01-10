По неподтвержденной информации, стороны договорились о трансфере футболиста.
"Я с ним не общался на тему перехода к нам, но в сборной мы с ним пересекаемся. Он очень хороший парень. Сразу поймали между собой контакт, общаемся в расположении национальной команды. Еще и как футболист он хороший. Баринов усилил бы любую команду. Я был бы рад увидеть его у нас", — отметил Кисляк в беседе с "Советским спортом".
Дмитрий Баринов является воспитанником "Локомотива". За основную команду железнодорожников он выступает с 2015 года.
В составе "Локо" Баринов провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв с коллективом чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Кисляк рассказал, как относится к возможному переходу Баринова в ЦСКА
Фото: ФК "Локомотив"