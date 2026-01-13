Александр Мостовой: Карседо понимает футбол, он – футбольный человек

Экс-футболист " Спартака " Александр Мостовой прокомментировал Rusfootball.info назначение Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера красно-белых.

Фото: Getty Images

"О назначении Карседо уже много сказано, теперь нужно посмотреть на него, как он проявит себя. Главное, он – футбольный человек. Это важный критерий для главного тренера, а то в нашем футболе много таких, которые в жизни и мяча не видели, а учат и рассказывают нам о футболе. Карседо явно понимает футбол", – сказал Мостовой.



Карседо подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года. В текущем сезоне испанец был главным тренером кипрского "Пафоса", а ранее занимал аналогичный пост в "Ивиса" и "Реал Сарагоса".