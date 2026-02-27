Аленичев назвал два главных трансфера межсезонья

"Зенит" приобрёл двух футболистов. Дуран мастеровитый футболист, поигравший в АПЛ. Я видел игру "Зенита" с ЦСКА. Мне понравился Джон Джон. Он вышел минут на 30 и очень впечатлил — и работой с мячом, и футбольным интеллектом.
Наверное, эти два футболиста — главные приобретения пошедшего трансферного окна", – приводит слова Аленичева "Чемпионат".
Во время зимней паузы в чемпионате России "Зенит" усилился полузащитником Джоном Джоном, который ранее выступал за "РБ Барагантино". Также состав санкт-петербургской команды пополнил экс-нападающий "Аль Насра" Джон Дуран, подписавший трудовое соглашение до конца текущего сезона.
"Зенит" в эти минуты проводит матч 19-го тура РПЛ с "Балтикой". Встреча проходит в Санкт-Петербурге.