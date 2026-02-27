Губернатор Воронежской области прокомментировал возможный выход "Факела" в РПЛ

"Факел" практически весь матч доминировал на поле, хотя в гостях у нас был также стремящийся в РПЛ "Урал"...Теперь у "Факела" комфортный запас очков для повышения в классе.
Но не сомневаюсь, что команда в каждом матче будет стремиться победить. Воронежцы это давно заслужили!" – написал Гусев в соцсети.
В пятницу, 27 февраля "Факел" одержал победу над "Уралом" в матче 22-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил албанский нападающий Белайди Пуси.
После этой игры воронежская команда довела количество набранных очков 51 и стала лидером турнирной таблицы. Екатеринбуржцы занимают второе место, набрав 41 очко после 22-х встреч.