Губернатор Воронежской области прокомментировал возможный выход "Факела" в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал итоги матча 22-го тура Первой лиги, в котором "Факел" обыграл "Урал".
Фото: ФК "Факел"
Гусев отметил, что воронежская команда имеет большой отрыв в турнирной таблице Первой лиги, чтобы выйди в высший дивизион.

"Факел" практически весь матч доминировал на поле, хотя в гостях у нас был также стремящийся в РПЛ "Урал"...Теперь у "Факела" комфортный запас очков для повышения в классе.

Но не сомневаюсь, что команда в каждом матче будет стремиться победить. Воронежцы это давно заслужили!" – написал Гусев в соцсети.


В пятницу, 27 февраля "Факел" одержал победу над "Уралом" в матче 22-го тура Первой лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0. Гол забил албанский нападающий Белайди Пуси.

После этой игры воронежская команда довела количество набранных очков 51 и стала лидером турнирной таблицы. Екатеринбуржцы занимают второе место, набрав 41 очко после 22-х встреч.

