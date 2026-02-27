На "Газпром Арене" протекает крыша во время матча "Зенита" с "Балтикой"
На стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге протекает крыша во время матча 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой".
Об этом сообщает корреспондент Rusfootball.info
Матч 19-го тура чемпионата России проходит сегодня, 27 февраля. Встреча началась в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой. К этой минуте команды не открыли счёт.
"Зенит" после 18-ти туров РПЛ занял второе место в турнирной таблице с 39 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко. "Балтика" с 35 очками идет на пятом месте.