Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Зенит
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
1 - 0 1 0
УралЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
Арсенал ТулаЗавершен

На "Газпром Арене" протекает крыша во время матча "Зенита" с "Балтикой"

На стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге протекает крыша во время матча 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой".


Об этом сообщает корреспондент Rusfootball.info

Матч 19-го тура чемпионата России проходит сегодня, 27 февраля. Встреча началась в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром назначен Алексей Сухой. К этой минуте команды не открыли счёт.

"Зенит" после 18-ти туров РПЛ занял второе место в турнирной таблице с 39 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет одно очко. "Балтика" с 35 очками идет на пятом месте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится