- Очень хороший трансфер сделали. Баринов, не сомневаюсь, усилит ЦСКА. Будет у нас теперь замечательное трио полузащитников. Баринов отойдет назад, Кисляк - впереди, Обляков - в середине. И ещё радует что из "Зенита" пришел Лусиано: очень опасный для соперников форвард. Так что неплохо мы укомплектовались. Но ещё один напористый форвард нам бы не помешал точно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: Баринов усилит ЦСКА, будет у нас теперь замечательное трио полузащитников
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info переход в команду Фабио Челестини полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"