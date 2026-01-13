Пономарев: Баринов усилит ЦСКА, будет у нас теперь замечательное трио полузащитников

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал Rusfootball.info переход в команду Фабио Челестини полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"
- Очень хороший трансфер сделали. Баринов, не сомневаюсь, усилит ЦСКА. Будет у нас теперь замечательное трио полузащитников. Баринов отойдет назад, Кисляк - впереди, Обляков - в середине. И ещё радует что из "Зенита" пришел Лусиано: очень опасный для соперников форвард. Так что неплохо мы укомплектовались. Но ещё один напористый форвард нам бы не помешал точно.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится