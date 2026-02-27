Главный тренер "Зенита" объяснил, почему выпустил трех новичков на матч с "Балтикой"

"Дивееву будет проще, он адаптирован к чемпионату. По Джону Джону… ему пришлось улетать, потом возвращаться. Немного скомканная подготовка получилась, как и у Дурана.
Но мы хотим посмотреть, насколько они готовы", – приводит слова Семака "Матч ТВ".
Матч 19-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Балтикой" проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге. С первых минут участие в игре принимают три игрока сине-бело-голубых, пополнившие состав команды в зимнее трансферное окно – Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран.
Команда Сергея Семака завершила первую часть сезона на втором месте в турнирной таблице с 39 очками. "Балтика" Андрея Талалаева после 18-ти туров чемпионата России набрала 35 очков и на данный момент идет на пятом месте.