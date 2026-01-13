"Думаю, сыграл финансовый фактор. Поэтому в жертву были принесены моральные и нравственные моменты, преданность клубу и болельщикам. Также можно было подумать о будущем, когда будет переход с карьеры футболиста на другую должность. А станет ли Баринов своим для ЦСКА — вопрос. ЦСКА же поступил по зенитовской системе, ослабив конкурента", – приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".
Баринов заключил контракт с ЦСКА до 2029 года, в составе армейцев он будет выступать под 6-м номером.
29-летний полузащитник провел 274 матча за "Локомотив", в которых забил 13 голов и оформил 27 ассистов. С 2019 года он был капитаном команды. В составе железнодорожников Баринов стал чемпионом России, а также четыре раза выиграл Кубок и один раз – Суперкубок страны.
Экс-тренер "Локомотива": станет ли Баринов своим для ЦСКА – вопрос
Бывший тренер "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал трансфер полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.
