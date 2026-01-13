Трансфер полузащитника обошелся армейцам в 2 млн евро.
"Я думаю, что это очень хороший трансфер для ЦСКА, а для железнодорожников это точно потеря. Для армейцев это хорошее приобретение. Игрок центра полузащиты, который одновременно выполняет как оборонительные, так и атакующие действия.
Иван Обляков, Матвей Кисляк и Баринов — эта тройка будет одной из лучших в центре полузащиты в российском футболе. Все футболисты выступают за сборную России, имеют хорошие качества", — отметил Газзаев в беседе с ТАСС.
Дмитрий Баринов подписал с ЦСКА контракт до 30 июня 2029 года. Хавбек является воспитанником "Локомотива". За железнодорожников он выступал с 2015 года, провел в составе команды 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв с коллективом чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Газзаев назвал потерей уход Баринова из "Локомотива"
Футбольный тренер Валерий Газзаев прокомментировал переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"