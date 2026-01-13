Дюков считает, что решение о недопуске России должно быть отменено

Ранее бывший украинский футболист, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко призвал к исключению из турниров представителей всех стран, поддерживающих Россию.
"Моя реакция на слова Шевченко? Наша позиция известна: решение, которое было приятно в отношении нас, мы считаем политически мотивированным.
Один из принципов мирового спорта — он вне политики, поэтому мы считаем, что решение о нашем отстранении должно быть отменено", — сказал Дюков в беседе со Sport24.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров с марта 2022 года.
