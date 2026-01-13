Гурцкая: приход в "Рубин" Артиги после Рахимова вызывает сочувствие

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал смену главного тренера в казанском "Рубине".
Фото: ФК "Рубин"
Ранее стало известно, что Рашид Рахимов будет отправлен в отставку, а ему на смену придет испанец Франк Артига.

"То, что "Рубин" зачем-то натворил, никакому объяснению не поддается. Почему Рахимова уволили — думаю, очевидно. Просто у него пошло недопонимание с Сафиуллиным (президент "Рубина". — Прим. ред.).

Рашид Маматкулович довольно жесткий и пытается все делать по-своему. Меня не новость возмутила, а как это было обставлено. Приход нового тренера такого уровня после Рашида вызывает какое-то сочувствие к команде, которая была достаточно симпатичной", — сказал Гурцкая в программе "Это футбол, брат!".

Рашид Рахимов тренировал "Рубин" с 2023 года. Под его руководством казанцы провели 108 официальных матчей, в которых одержали 43 победы, 22 раза сыграли вничью и потерпели 43 поражения. По итогам первой части сезона 2025/2026 "Рубин" с 23 очками занимает 7 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Предыдущим клубом Франка Артиги был ангольский "Петру Атлетику". В России испанец ранее работал в "Родине-2", "Родине" и "Химках".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится