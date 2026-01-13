Официально о трансфере хавбека за 2 млн евро было объявлено сегодня, 13 января.
"Рано или поздно Баринов должен был перейти в ЦСКА, учитывая, что месяц назад уже были слухи, что он уже якобы подписал контракт с армейцами. Кто бы что ни говорил, но деньги — самое важное в жизни после семьи. Наверняка предложение ЦСКА было лучше. Если бы "Локомотив" предложил такие же средства, Баринов остался бы. Армейцы — молодцы! Взяли Гонду, подписали Баринова. Они всегда отличались такими подписаниями", — сказал Мостовой в беседе с "Матч ТВ".
Воспитанник "Локомотива" Дмитрий Баринов провел за основную команду железнодорожников 274 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв с коллективом чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Мостовой похвалил ЦСКА за трансфер Баринова
Бывший российский футболист Александр Мостовой высоко оценил переход полузащитника Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА