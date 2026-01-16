Корнеев удивлён уходом Баринова из "Локомотива"

Экс-футболист сборной России считает, что железнодорожники расстались с игроком в момент, когда тот снова приносил команде пользу, и при этом усилили прямого соперника.
- Для меня это непонятная история. Баринов провёл столько времени в "Локомотиве", был полезным. Да, были травмы, но он все равно вернулся в свою лучшую версию. И на этом фоне отдавать футболиста конкуренту… Ты ведь теряешь лидера и капитана, - передаёт слова Корнеева "Матч ТВ".
О трансфере Баринова армейцы объявили 13 января. Контракт 29-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитан до середины 2029 года.
"Локомотив" с 37 баллами в копилке располагается на третьей строчке в чемпионате России, а ЦСКА занимает четвёртое место, набрав 36 очков.
Переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА вызвал вопросы у Игоря Корнеева.
