"Начинаем новый этап": Дивеев отреагировал на переход в "Зенит"

Дивеев репостнул запись "Зенита" к себе и коротко подписал ее: "Начинаем новый этап".
О трансфере центрального защитника из ЦСКА клуб из Санкт-Петербурга объявил 11 января. Контракт с 26-летним игроком рассчитан на четыре года, в новой команде он будет выступать под 78-м номером.
Дивеев играл за ЦСКА с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей и забил три гола.
"Зенит" завершил первую часть сезона на втором месте в РПЛ с 39 очками и после паузы сыграет дома с "Балтикой" 27 февраля.
