Кульчий назвал самого опытного из тройки тренеров "Динамо"

Бывший тренер московского "Динамо" Александр Кульчий поделился мнением о действующем тренерском штабе бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
23 декабря Ролан Гусев был утвержден главным тренером "Динамо", в январе в его штаб вошли бывший футболист "Рубина" Роман Шаронов и экс-игрок динамовцев Юрий Жирков.

"По игре и результатам будет видно, насколько "Динамо" нуждалось в Шаронове и Жиркове. Гусев и Жирков не обладают огромным тренерским опытом, но у них большой футбольный опыт. Шаронов — самый опытный в этой тройке", — сказал Кульчий в беседе с "Чемпионатом".

Первую часть сезона 2025/2026 "Динамо" завершило на 10 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 21 очком в активе.

