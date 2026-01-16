Об этом "Чемпионату" сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Стороны обсуждают условия потенциального трансфера. Сделке может помочь тот факт, что Салас является клиентом того же агентства, что и главный тренер ЦСКА Фабио Челестини.
Кике Салас является воспитанником "Севильи". За основную команду андалусийцев футболист выступает с 2022 года. На данный момент в активе Саласа — 81 матч, 8 забитых мячей и 3 результативные передачи в составе севильской команды. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 6 млн евро.
11 января из ЦСКА в "Зенит" за 2 млн евро перешел игрок центра обороны Игорь Дивеев.
ЦСКА может подписать на замену Дивееву защитника "Севильи" — источник
Московский ЦСКА может усилиться центральным защитником испанской "Севильи" Кике Саласом.
Фото: Getty Images