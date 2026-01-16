Гришин рассказал, при каких условиях Андраде может перейти в ЦСКА

Армейцы находятся в поисках усиления центра обороны после ухода в "Зенит" Игоря Дивеева.
"Андраде хорошо играет в "Балтике", потому что там совсем другая схема игры. Калининградцы играют в три защитника. Сможет ли Андраде играть в двойке? Надо смотреть.
Все будет упираться в цену за трансфер и в то, захочет ли сам Андраде уйти из "Балтики". Если Андраде предложат хорошие условия контракта, он перейдет в ЦСКА", — передает слова Гришина "Чемпионат".
За "Балтику" Кевин Андраде выступает с января 2024 года. В первой части сезона 2025/2026 колумбиец провел 21 матч, в котором забил один мяч. Контракт Андраде с "Балтикой" рассчитан до 30 июня 2027 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.