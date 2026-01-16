Бевеев уверен, что "Балтика" может побороться за чемпионство

После 18 туров команда с 35 очками располагается на 5 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.
"Чтобы 2026 год получился лучше предыдущего, нужно выиграть медали РПЛ с "Балтикой". Думаю, нам это по силам, как и борьба за чемпионство. Почему нет? Даже если кто-то уйдет, появятся новые люди.
Интерес "Краснодара"? Я в "Балтике", буду дальше идти с клубом. Если появятся предложения, руководство и тренерский штаб мне сообщат об этом, и мы переговорим", — отметил Бевеев в беседе со Sport24.
В первой части сезона Мингиян Бевеев провел за "Балтику" 21 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
В 19 туре калининградцы сыграют в гостях с "Зенитом" (2-е место, 39 очков). Встреча состоится 27 февраля.
Фото: ФК "Балтика"