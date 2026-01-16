Матчи Скрыть

Газизов рассказал, когда в "Динамо" Мх вернется полузащитник Джавад

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов в беседе с Rusfootball.info заявил, что Мохаммад Хоссейннеджад присоединится к команде на сборах 24 января.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
Игроку был предоставлен отдых после участия в молодежном турнире. Сборы махачкалинский клуб проводит в Турции.

"Ждем Джавада 24 января в расположении команды. Ожидаем его плюс-минус в этих числах. Хочется, чтобы тренер готовил команду к сезону в полном составе", — сказал Газизов.

В текущем сезоне Джавад принял участие в 25 встречах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну голевую передачу.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится