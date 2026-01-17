Угальде обратился к болельщикам "Спартака"

Форвард записал видео после первого дня работы и отметил, что команда уже вернулась к занятиям и нацелена на вторую часть сезона.
- Привет всем! Мы вернулись! Завершили первый тренировочный день сборов. Мы рады и ждём встречи с вами во второй половине сезона. Будем выкладываться на полную. Вперёд, "Спартак"! - сказал футболист.
Угальде в 21 матче за "Спартак" забил шесть голов. Трудовой договор нападающего с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.
"Спартак" с 29 баллами в активе располагается на шестой строчке в РПЛ. В первой игре после зимнего перерыва столичная команда сыграет против "Сочи", встреча запланирована на 1 марта.
Фото: ФК "Спартак"