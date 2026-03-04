Матчи Скрыть

Сперцян ответил, претендуют ли "Спартак" и "Динамо" на чемпионство

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о силе московских команд — "Спартака" и "Динамо".
Фото: ФК "Краснодар"
По мнению Сперцяна, и в "Динамо", и в "Спартаке" собраны очень сильные исполнители.

"Для меня "Спартак" очень сильная команда, где играют качественные футболисты. Никто не считает её слабой. Просто сейчас такой период. "Динамо" вряд ли претендует на титул? После зимнего перерыва всё может быть.

И в "Динамо", и в «Спартаке» собраны сильные игроки. Самое главное, чтобы мы за титул боролись", — передаёт слова Сперцяна "Спорт-Экспресс".

"Краснодар" после 19 туров лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43 очками в активе. "Спартак" с 32 баллами располагается на 6-й строчке, "Динамо" 24 очками занимает 8-ю позицию.

