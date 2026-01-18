Слова бразильца приводит официальный телеграм-канал сине-бело-голубых.
- Привет, болельщики "Зенита"! Я здесь, чтобы послать вам воздушный поцелуй и обнять покрепче. Желаю отличного сезона. Пусть все цели будут выполнены. "Зенит", я вас люблю! - сказал футболист.
Напомним, бразилец выступал за клуб с 2021 по 2025 год, после чего продолжил карьеру в катарском "Аль-Садде".
Команда Сергея Семака с 39 баллами в копилке занимает вторую строчку в чемпионате, отставая на одно очко от лидирующего "Краснодара".
"Зенит" в 19-м туре чемпионата России при своих болельщиках сыграет с "Балтикой", матч пройдёт 27 февраля.
Клаудиньо обратился к болельщикам "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Клаудиньо записал обращение к болельщикам своей бывшей команды.
Фото: ФК "Зенит"