По его словам, удобный календарь на весенний отрезок может сыграть свою роль.
- Я бы не обращал внимания на календарь "Краснодара" во второй части. Расписание для "быков" достаточно удобное, но это не ключевой фактор. "Краснодар" - фаворит на победу в РПЛ. Клуб смог сохранить чемпионский состав, - цитирует бывшего игрока Metaratings.ru.
Краснодарская команда имеет в активе 40 очков и идут на первой строчке в чемпионата России. Следом за "быками" в таблице идут "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 баллов соответственно.
РПЛ возобновится в конце февраля. Коллектив Мурада Мусаева в 19-м туре дома примет "Ростов", встреча пройдёт 28 февраля.
Шишкин назвал главного фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ
Экс-футболист "Краснодара" Роман Шишкин поделился мнением о перспективах команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.
