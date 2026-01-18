Пономарёв: Батракову нельзя никуда уходить из "Локомотива"

Он прокомментировал слухи о возможном отъезде футболиста и дал игроку совет.
- Ему нельзя никуда уходить! Мало ли кто им там интересуется. Ему нужно прекратить голову красить и в первую очередь думать о футболе начинать. Ему нужно постоянно думать, быть недовольным собой - тогда у него будет прогресс, - цитирует Пономарёва "Спорт день за днём".
Ранее сообщалось, что интерес к Батракову проявляют несколько европейских клубов, включая "ПСЖ" и другие гранды.
Батраков в этом сезоне РПЛ забил 11 голов и оформил пять ассистов в 17 встречах. Также на его счету четыре гола в шести матчах Кубка России.
"Локомотив" с 37 баллами в активе идёт на третьей строчке в чемпионате. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
Фото: ФК "Локомотив"