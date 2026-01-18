Форвард отметил, что пока футболисты чувствуют себя бодро, однако вскоре нагрузки начнут ощущаться сильнее.
- Работаем в обычном для нас режиме. Первые два-три дня по ощущениям всегда самые лёгкие, потому что усталость ещё не накопилась, все весёлые. Но ещё пару дней и будет совсем другое настроение, - цитирует игрока "Матч ТВ".
Соболев в этом сезоне РПЛ выходил на поле в 16 играх в составе "Зенита" и трижды поразил ворота соперников. Также у него один голевой пас.
"Зенит" с 39 баллами в активе находится на втором месте в Премьер-лиге, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. Возобновление РПЛ запланировано на конец февраля - "Зенит" в своём первом матче встретится с "Балтикой".
Соболев высказался о нагрузках на сборе "Зенита" в Катаре
Нападающий "Зенита" Александр Соболев поделился впечатлениями от начала зимнего сбора команды, который проходит в Катаре.
Фото: ФК "Зенит"