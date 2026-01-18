Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
15:30
КДВНе начат
Ахмат
17:00
ОФК БелградНе начат

"Но станет "Зенит". Игрок РПЛ ответил, кого хотел бы видеть чемпионом России

Защитник "Рубина" Егор Тесленко рассказал, кого видит фаворитом чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"
"Хочу, чтобы "Краснодар" стал чемпионом. Но им станет "Зенит". Почему-то мне так кажется", - сказал Тесленко в интервью Metaratings.

"Краснодар" набрал 40 очков в 18 турах и ушел на зимнюю паузу в качестве единоличного лидера турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион страны на один балл опережает петербургский "Зенит", находящийся на втором месте. Топ-3 замыкает московский "Локомотив", в активе которого 37 очков.

