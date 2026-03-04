Матчи Скрыть

Игрок "Пари НН" Шнапцев выделил лучшего футболиста РПЛ

Защитники "Пари НН" Максим Шнапцев рассказал, кого считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги на данный момент.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению Шнапцева, этого звания заслуживает бразильский вингер "Зенита" Луис Энрике.

"Для меня Энрике — самый укомплектованный футболист лиги.

У него есть всё: физика, скорость, техника, обе ноги рабочие, может убрать на финтах, добегает в оборону. Человек полностью оправдывает свои деньги", — отметил Шнапцев в разговоре с Metaratings.

Луис Энрике перешёл в "Зенит" из "Ботафого" в январе 2025 года за 33 млн евро. На данный момент в составе сине-бело-голубых футболист провёл 35 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач.

В сезоне 2025/2026 на счету Энрике — 17 игр, 3 гола и 3 ассиста в РПЛ, а также 4 матча без результативных действий в Кубке России. Контракт бразильца с "Зенитом" рассчитан до 31 декабря 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 24 млн евро.

