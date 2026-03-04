Матчи Скрыть

Умяров выделил негативный момент долгого просмотра арбитрами повторов

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал долгие просмотры видеоповторов арбитрами Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, что 19 тур РПЛ текущего сезона стал первым в истории, в каждом матче которого судьи прибегали к помощи VAR.

"Единственное, что хочу сказать про судейство — неприятно, когда так долго смотрят VAR.

Элементарно сбивается темп, когда сначала слушают, потом идут смотреть, а затем принимают решение. Это очень долго. Хотелось бы, чтобы всё было быстрее", — отметил Умяров в беседе с "Матч ТВ".

В 19 туре "Спартак" обыграл "Сочи" со счётом 3:2. В компенсированное ко второму тайму время главный арбитр встречи Евгений Буланов примерно три минуты принимал совместно с бригадой VAR решение назначить пенальти в ворота "Спартака".

