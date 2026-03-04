Карпукас: может, Баринов придет в "Локомотив" через год. Очень ждем

Сегодня мы без Бары. Не знаю, может, он придет через год. Очень ждем. А так посмотрим по результату, как будет", - сказал Карпукас "Известиям".
Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА из "Локомотива" 13 января 2026 года. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.
Всего за "Локомотив" опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 голевых передач. Вместе с "железнодорожниками" 29-летний игрок стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России и четырехкратным обладателем Кубка России.