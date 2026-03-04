Погребняк назвал фаворита в матче ЦСКА - "Краснодар"

"У обеих команд будет ротация, но вряд ли она будет сильная. Обе команды могут выиграть Кубок России, вывеска прекрасная.
Вряд ли ЦСКА проиграет второй матч подряд после зимней паузы, поэтому считаю их фаворитом в этой паре.Турнир важен для обоих клубов, но "Краснодару" лучше сделать ставку на чемпионат России", - сказал Погребняк Metaratings.
Сегодня, 4 марта, состоится первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и "Краснодаром". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
Ранее, 1 марта, "армейцы" уступили грозненскому "Ахмату" в игре 19-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. Единственный гол во встрече забил правый вингер Максим Самородов.