Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:30
ОренбургНе начат
Ростов
18:30
Динамо МхНе начат
ЦСКА
20:45
КраснодарНе начат

Вьештица назвал главного претендента на победу в РПЛ и Кубке России

Бывший игрок ряда российских клубов Милан Вьештица назвал главного претендента на победу в РПЛ и Кубке России.
Фото: ФК "Зенит"
Милан Вьештица назвал "Зенит" главным претендентом на победу в РПЛ и Кубке России.

"Зенит" уверенно выглядит после возобновления сезона. Две победы подряд над "Балтикой" - это отличный результат. Команда всегда претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует.

В РПЛ и в Кубке России "Зенит" - главный претендент на победу. Это обычная ситуация", - сказал Вьештица Metaratings.

Вчера, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Александр Соболев.

На данный момент сине-бело-голубые находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 19-ти матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится