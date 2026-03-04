Вьештица назвал главного претендента на победу в РПЛ и Кубке России

"Зенит" уверенно выглядит после возобновления сезона. Две победы подряд над "Балтикой" - это отличный результат. Команда всегда претендует на победу во всех турнирах, в которых участвует.
В РПЛ и в Кубке России "Зенит" - главный претендент на победу. Это обычная ситуация", - сказал Вьештица Metaratings.
Вчера, 3 марта, состоялся матч 1/4 финала Пути регионов Кубка России между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой". Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Александр Соболев.
На данный момент сине-бело-голубые находятся на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка в 19-ти матчах.