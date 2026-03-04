В "Крыльях Советов" высказались о будущем Сутормина в клубе

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Яковлев высказался об Алексее Сутормине.

Фото: ФК "Крылья Советов"

Мы не планировали расторгать контракт с Суторминым. Любая боевая единица в мае нам пригодится", - сказал Яковлев Sport24

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" заявил, что на данный момент клуб не будет расторгать контракт с игроком."Сутормин сам уведомил нас о том, что у него повреждение. Потом мы поняли, когда и как он будет восстанавливаться, а дальше вели переговоры с Алексеем.В начале февраля 2026 года Алексей Сутормин получил открытый перелом руки на корпоративном турнире, в котором не имел права принимать участия. Позже появилась информация, что "Крылья Советов" достигли соглашения с игроком о понижении зарплаты.Российский футболист выступает в составе самарского клуба с начала июля 2025 года. В текущем сезоне правый вингер провел за "Крылья Советов" 22 матча, голевыми действиями не отличился.