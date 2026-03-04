Непомнящий ответил, какой клуб удивил его в 19-м туре РПЛ

"Нет однозначного ощущения, что какая-то команда сильно выделялась. "Краснодар" в порядке. Команды, которые борются за выживание, тоже ничего.
Со знаком плюс удивило "Динамо". Может, это связано с уровнем сопротивления, но посмотрим дальше", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
1 марта состоялся матч в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов". Подопечные Ролана Гусева одержали победу со счетом 4:0.
На данный момент бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка в 19-ти встречах.