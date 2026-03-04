Матчи Скрыть

Сперцян заявил, что не перейдёт в европейский клуб, где потеряет в зарплате

Полузащитник и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян рассказал, какие условия перехода в европейскую команду для него будут приемлемыми.
Фото: ФК "Краснодар"
Футболист признался, что даже не рассматривает переход в условный "Эльче", где он вдвое потеряет в зарплате.

"По себе могу сказать, что я не готов в "Эльче" уезжать. Готов ехать туда, где меня ждут. В хороший клуб, где буду играть.

Условно, поехать в "Эльче" и вдвое потерять в зарплате — это, конечно, пугает", — передаёт слова Сперцяна "Спорт-Экспресс".

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара" и за основную команду "быков" выступает с 2020 года. В данный момент на его счету — 169 матчей, 54 забитых мяча и 45 результативных передач за краснодарцев. В сезоне 2024/2025 "Краснодар" со Сперцяном в составе впервые в своей истории выиграл Российскую Премьер-Лигу.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Сперцяну со стороны клубов из Англии, Испании, Италии и Нидерландов.

