Умяров рассказал, на что "Спартак" претендует весной

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров рассказал, на что команда претендует в весенней части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Умярова, трофейные ожидания в коллективе сохраняются.

"Прежде всего хотелось бы быть командой, которая будет биться. Потому что новый тренер, совсем новые требования. Хочется побеждать в каждом матче.

Считаю, что как минимум претендуем на Кубок и победы в каждом матче РПЛ", — отметил Умяров в беседе с "Чемпионатом".

Первый матч чемпионата после зимнего перерыва "Спартак" выиграл, обыграв на выезде "Сочи" со счётом 3:2. С 32 очками команда продолжает занимать 6-ю позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Завтра, 5 марта, "Спартак" сыграет в гостях с московским "Динамо" в рамках первой встречи 1/2 финала Кубка России. Начало — в 20:45 мск.

