Умяров рассказал, на что "Спартак" претендует весной

"Прежде всего хотелось бы быть командой, которая будет биться. Потому что новый тренер, совсем новые требования. Хочется побеждать в каждом матче.
Считаю, что как минимум претендуем на Кубок и победы в каждом матче РПЛ", — отметил Умяров в беседе с "Чемпионатом".
Первый матч чемпионата после зимнего перерыва "Спартак" выиграл, обыграв на выезде "Сочи" со счётом 3:2. С 32 очками команда продолжает занимать 6-ю позицию в турнирной таблице Премьер-Лиги.
Завтра, 5 марта, "Спартак" сыграет в гостях с московским "Динамо" в рамках первой встречи 1/2 финала Кубка России. Начало — в 20:45 мск.