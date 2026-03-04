Матчи Скрыть

Нападающий "Динамо" может пропустить матч со "Спартаком"

Первую игру 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России "Динамо" — "Спартак" может пропустить форвард бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Как сообщает Metaratings, высока вероятность, что в матче не примет участие нападающий "Динамо" Ульви Бабаев. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на сборах.

Если вероятность участия Бабаева в кубковой встрече всё же сохраняется, то полузащитники Бахтиёр Зайнутдинов и Луис Чавес игру точно пропустят, так как ещё не оправились от своих повреждений.

Матч "Динамо" — "Спартак" пройдёт на "ВТБ Арене" завтра, 5 марта. Старт — в 20:45 мск.

