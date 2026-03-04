Матчи Скрыть

УЕФА запретил болельщикам "Галатасарая" посещать матч ЛЧ с "Ливерпулем"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам "Галатасарая" посещать гостевой матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
Фото: Getty Images
Такое решение было принято из-за поведения болельщиков турецкого клуба на гостевом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Фанаты "Галатасарая" устраивали беспорядки, пользовались пиротехникой и бросали на поле посторонние предметы.

10 марта в Стамбуле состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между турецким клубом и "Ливерпулем". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Ответная встреча пройдет на "Энфилде" 18 марта. Начало игры - 23:00 по московскому времени.

