УЕФА запретил болельщикам "Галатасарая" посещать матч ЛЧ с "Ливерпулем"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил болельщикам "Галатасарая" посещать гостевой матч Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

Фото: Getty Images

Такое решение было принято из-за поведения болельщиков турецкого клуба на гостевом матче 1/16 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса". Фанаты "Галатасарая" устраивали беспорядки, пользовались пиротехникой и бросали на поле посторонние предметы.



10 марта в Стамбуле состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между турецким клубом и "Ливерпулем". Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.



Ответная встреча пройдет на "Энфилде" 18 марта. Начало игры - 23:00 по московскому времени.