Карседо ответил, будут ли у "Спартака" новички в ближайшее время

"Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице", - сказал Карседо "Матч ТВ".
5 января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером клуба.
На данный момент красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.
Фото: ФК "Спартак"