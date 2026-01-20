Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Кайрат
18:30
БрюггеНе начат
Буде-Глимт
20:45
Манчестер СитиНе начат
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
16:00
Чэнду ЖунчэнНе начат

Карседо ответил, будут ли у "Спартака" новички в ближайшее время

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо рассказал, планирует ли "Спартак" делать трансферы в ближайшее время.
Фото: ФК "Спартак"
"Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом уверен, что команда даже в таком сочетании может и должна быть выше в турнирной таблице", - сказал Карседо "Матч ТВ".

5 января 2026 года пресс-служба московского "Спартака" объявила о назначении Хуана Карлоса Карседо новым главным тренером клуба.

На данный момент красно-белые располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Команда одержала 8 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений.

