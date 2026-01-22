Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Карабах
3 - 2 3 2
АйнтрахтЗавершен
Галатасарай
1 - 1 1 1
АтлетикоЗавершен
Ювентус
2 - 0 2 0
БенфикаЗавершен
Марсель
0 - 3 0 3
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
3 - 0 3 0
ПСВЗавершен
Аталанта
2 - 3 2 3
АтлетикЗавершен
Бавария
2 - 0 2 0
ЮнионЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
ПафосЗавершен
Славия
2 - 4 2 4
БарселонаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Сочи
2 - 2 2 2
ТюменьЗавершен
Рубин
3 - 1 3 1
ИМТЗавершен

Быстров назвал Воробьёва предпочтительнее Соболева

Владимир Быстров, в прошлом выступавший за "Зенит", сравнил Дмитрия Воробьёва с Александром Соболевым.
Фото: ФК "Локомотив"
По мнению Быстрова, на данный момент предпочтительнее выглядит футболист "Локомотива".

- Кто из них сильнее? Если судить по игре в текущем сезоне, то Воробьёв. Соболев-то вообще не играет. Способен ли Воробьёв стать основным нападающим "Зенита"? Надо спрашивать у самого игрока, - передаёт слова Быстрова "Спорт день за днём".

В этом сезоне Воробьёв появлялся на поле в 21 поединке, забил 10 голов и оформил четыре ассиста. Соболев сыграл 23 встречи, отметился пятью мячами и двумя ассистами.

В чемпионате России сейчас лидирует "Краснодар" с 40 баллами. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков соответственно.

