Быстров назвал Воробьёва предпочтительнее Соболева

По мнению Быстрова, на данный момент предпочтительнее выглядит футболист "Локомотива".
- Кто из них сильнее? Если судить по игре в текущем сезоне, то Воробьёв. Соболев-то вообще не играет. Способен ли Воробьёв стать основным нападающим "Зенита"? Надо спрашивать у самого игрока, - передаёт слова Быстрова "Спорт день за днём".
В этом сезоне Воробьёв появлялся на поле в 21 поединке, забил 10 голов и оформил четыре ассиста. Соболев сыграл 23 встречи, отметился пятью мячами и двумя ассистами.
В чемпионате России сейчас лидирует "Краснодар" с 40 баллами. В тройку также входят "Зенит" и "Локомотив", у которых 39 и 37 очков соответственно.