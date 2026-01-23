Колыванов высказался о перспективах Сауся в "Спартаке"

Российский тренер считает, что у игрока есть хорошие данные, но в Москве ему придётся быстро привыкать к более жёстким требованиям и давлению.
- Видно, что у Сауся большой потенциал. Видно, что у него хорошая скорость. В текущей схеме "Спартака" он будет действовать ближе к атаке. В "Балтике" нет такого давления, как в "Спартаке", для футболиста это огромный шаг вперёд, - передаёт слова Колыванова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ отмечалось, что "Спартак" и "Балтика" близки к завершению сделки по переходу игрока в московский клуб.
Саусь выступает за "Балтику" с лета 2024 года. В текущем сезоне он провёл 19 поединков, дважды ассистировал партнёрам и один раз забил сам.