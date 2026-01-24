"Слухи не отвлекают? Я сконцентрирован на тренировочном процессе, самое главное сейчас - хорошо пройти сборы и подготовиться ко второй части сезона", - цитирует Воробьева "Матч ТВ".
Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что петербургский "Зенит" может выкупить Дмитрия Воробьева.
Центральный нападающий выступает за московский "Локомотив" с лета 2024 года. Контракт 28-летнего футболиста с клубом действует до июня 2027-го. В этом сезоне форвард забил 10 мячей и сделал 4 голевые передачи в 21 матче за "железнодорожников".
Форвард "Локомотива" Воробьев отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев ответил на слухи о своем возможном трансфере.
Фото: ФК "Локомотив"