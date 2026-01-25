Дьяков оценил перспективы "Спартака" при Карседо

Дьяков отметил, что у него есть сомнения по поводу перспектив команды при новом наставнике.
- Перспективы "Спартака" при Карседо туманные. Смущает, что большую часть карьеры он работал помощником главного тренера, а не самим главным тренером, - цитирует Дьякова "Евро-Футбол.Ру".
На зимнюю паузу "Спартак" ушёл на шестой позиции в таблице РПЛ, имея в копилке 29 очков. После возобновления чемпионата красно-белые проведут выездной матч 19-го тура против "Сочи".
Экс-игрок "Спартака" Виталий Дьяков высказался о том, как могут сложиться дела у красно-белых после назначения Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"