Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
11:00
Шанхай ПортНе начат
Рубин
16:00
Струга Трим-ЛумНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Динамо Мх
19:00
ВардарНе начат

Дьяков оценил перспективы "Спартака" при Карседо

Экс-игрок "Спартака" Виталий Дьяков высказался о том, как могут сложиться дела у красно-белых после назначения Хуана Карлоса Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
Дьяков отметил, что у него есть сомнения по поводу перспектив команды при новом наставнике.

- Перспективы "Спартака" при Карседо туманные. Смущает, что большую часть карьеры он работал помощником главного тренера, а не самим главным тренером, - цитирует Дьякова "Евро-Футбол.Ру".

На зимнюю паузу "Спартак" ушёл на шестой позиции в таблице РПЛ, имея в копилке 29 очков. После возобновления чемпионата красно-белые проведут выездной матч 19-го тура против "Сочи".

