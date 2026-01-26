Как сообщает источник, "Зенит" проявляет интерес к центральному нападающему "Трабзонспора" Фелипе Аугусто.
Отмечается, что интересы игрока, возможность приобретения которого рассматривают петербуржцы, представляет агент Джулиано Бертолуччи, занимающийся трансфером в стан сине-бело-голубых полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона.
В этом сезоне 21-летний Аугусто записал на свой счет 10 забитых голов в 21 матче. Контракт форварда с турецким клубом действует до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.
Источник: Legalbet
"Зенит" может подписать нападающего "Трабзонспора"
Фелипе Аугусто может перебраться в Россию.
Фото: ФК "Трабзонспор"