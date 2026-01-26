Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

"Зенит" может подписать нападающего "Трабзонспора"

Фелипе Аугусто может перебраться в Россию.
Фото: ФК "Трабзонспор"
Как сообщает источник, "Зенит" проявляет интерес к центральному нападающему "Трабзонспора" Фелипе Аугусто.

Отмечается, что интересы игрока, возможность приобретения которого рассматривают петербуржцы, представляет агент Джулиано Бертолуччи, занимающийся трансфером в стан сине-бело-голубых полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона.

В этом сезоне 21-летний Аугусто записал на свой счет 10 забитых голов в 21 матче. Контракт форварда с турецким клубом действует до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает бразильца в 6 миллионов евро.

Источник: Legalbet

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится