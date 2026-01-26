Рыков назвал место, которое "Пари НН" занимает в РПЛ по бюджету

"У нижегородского клуба нет большого бюджета на трансферы. С каким-то новичками мы угадали, с какими-то — нет... Наверное, по бюджету "Пари НН" занимает третье-четвертое место с конца в РПЛ", - цитирует Рыкова "СЭ".
"Пари НН" завершил осеннюю часть чемпионата России на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда Алексея Шпилевского набрала 14 очков в 18 турах и ушла на зимнюю паузу, находясь в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ на будущий сезон.
Вторую часть Российской Премьер-Лиги нижегородцы начнут 28 февраля. В матче 19-го тура "Пари НН" сыграет на выезде с московским "Локомотивом".
Бывший заместитель спортивного директора "Пари НН" Владимир Рыков рассказал о бюджете клуба.
Фото: ФК "Пари НН"